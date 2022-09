Tutti sognano il McDonald's: «Sono laureata ma servirò i panini»

FASANO - Si sono presentati in 200 per la caccia alle 100 assunzioni previste dalla McDonald’s in occasione dell’apertura dei due nuovi ristoranti a Fasano e Monopoli. Nella centralissima piazza Ciaia i candidati si mostrano raggianti e ben motivati ad inseguire quel posto di lavoro che potrebbe anche rappresentare un futuro stabile. La mansione che ogni assunto svolgerà potrebbe anche essere lontana dalla propria preparazione culturale, ma allo stesso tempo nessuno ne fa un dramma.

«Sono laureando in scienza della formazione - afferma Dorina di Monopoli, in provincia di Bari - e inseguo questo posto perché è molto correlato con la mia università, comodo per gli orari e per una nuova esperienza lavorativa, dove potrò relazionarmi con il pubblico e i clienti». Non pochi sono coloro che inseguono una nuova esperienza lavorativa. «Sono diplomata al liceo delle scienze umane - racconta Sara di Pezze di Greco, in provincia di Brindisi - e sono qui perché questa è un’azienda che mi incuriosisce e mi dà l’idea di un posto dove poter crescere e realizzarmi. In una parte del mio futuro ci potrebbe essere quest’esperienza».

