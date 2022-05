Auto e furgone si scontrano nel Brindisino: due feriti, provinciale bloccata

CAROVIGNO - Un incidente stradale è avvenuto questa mattina intorno alle 8 sulla Ostuni-Carovigno, nel Brindisino. Un furgone e una Fiat Punto sono entrati in collisione, e i due occupanti sono rimasti feriti. La provinciale è rimasta bloccata per diverso tempo, fino a che non sono intervenuti i carro attrezzi a rimuovere i mezzi. Sul posto i soccorsi del 118 ed una pattuglia del Commissariato di Ostuni e della Polizia Locale.