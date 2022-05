Flavia Pennetta intervista Panatta: «Vi racconto la leggenda della Davis»

Troppo bella, davvero: ho visto un paio di puntate della serie TV «Una squadra» e mi sono divertita tantissimo.

ADRIANO PANATTA - «E non hai visto le altre, Flavia. Vedrai che riderai ancora tanto. Tutti noi, i moschettieri della Coppa Davis in Cile, abbiamo dato il meglio. Quando ho rivisto tutto per la prima volta ho provato una gradevole sensazione».

La squadra, già. Eravate fortissimi. In campo. Poi?

«Un mezzo disastro... Scherzi a parte, eravamo quattro personalità completamente diverse, quattro ragazzi completamente diversi con storie diversissime. Ci siamo trovati a vivere questa avventura e ci è andata benone, direi».

Non sarà stato facile, immagino.

«Più semplice del previsto. Perché l’importante è che non manchi mai il rispetto. Ognuno aveva dell’altro grande considerazione professionale».

Il percorso più tortuoso è stato quello con Corrado Barazzutti. Almeno così dicono...

«Non mi nascondo. Ma non...

[a cura di Antonello Raimondo]