Rocco Siffredi e il suo 1° maggio a Ceglie Messapica

CEGLIE - Che ci fa Rocco Siffredi a Ceglie Messapica? È presto detto: l'attore hard e produttore di film a luci rosse è in Puglia per presentare il suo nuovo film e per celebrare la festa dei lavoratori. Il noto attore hard, intervistato dall'emittente locale Antenna Sud, trascorrerà la notte del primo maggio nell’elegante Dream On Club del paese nel Brindisino. Con Siffredi c'è anche la porno attrice Marika Milani, entrambi pronti per la presentazione del film e per festeggiare il 1° maggio tra gli ulivi della Puglia.