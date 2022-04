Uomo trovato senza vita in un camper nel Brindisino

CAROVIGNO - Una squadra di Vigili del Fuoco del Brindisino è intervenuta in località Specchiolla per soccorrere una persona chiusa in un camper che non rispondeva. Il personale ha forzato la porta e all'interno c'era il corpo dell'uomo, ormai senza vita, come constatato dagli operatori del 118. A dare l'allarme è stata la polizia locale di Carovigno.