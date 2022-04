Brindisi, scontro tra 2 auto in città: una si ribalta, 3 donne ferite

BRINDISI - Scontro tra due auto in centro a Brindisi. Una di queste a causa dell'impatto si è capovolta su un fianco. È accaduto nella notte a Brindisi, in via Giulio Cesare, incrocio via Imperatore Augusto. Come detto, sono due le auto coinvolte: una Lancia Y e una Fiat 500. Uno dei due mezzi si è ribaltato su un fianco.

Il bilancio del sinistro è di tre donne ferite, di cui due trasportate in ospedale. Sul posto i vigili del fuoco, oltre ai sanitari del 118. I primi hanno provveduto alla messa in sicurezza delle auto mediante la bonifica dell'impianto elettrico e del serbatoio del carburante, al fine di scongiurare l'insorgere di incendi durante la fase di trasporto e di custodia del mezzo. Successivamente, sono stati messi in sicurezza i luoghi mediante la rimozione di tutti i pericoli presenti sulla sede stradale.