Brindisi, paura in strada: l'auto s'incendia col conducente a bordo

BRINDISI - L'incendio è scoppiato mentre l'automobile era in corsa: un suv Nissan ha iniziato a sprigionare fiamme dal motore mentre percorreva la Statale 16, in direzione Tuturano.

Solo tanta paura e nessuna conseguenza per l'uomo che era alla guida del mezzo. I vigili del fuoco di Brindisi sono stati allertati alle 22.50 circa e sono subito accorsi in suo aiuto. Dopo lo spegnimento della vettura la zona è stata messa in sicurezza. Sul posto anche i carabinieri