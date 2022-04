Spaccio di stupefacenti: 15 ordinanze a Mesagne e in altre zone del Brindisino

MESAGNE - È in corso dalle prime ore di questa mattina una operazione della polizia che sta dando esecuzione a un provvedimento restrittivo emesso dal Gip del Tribunale di Brindisi per alcuni reati inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti. Le quindici ordinanze riguardano principalmente persone residenti a Mesagne, ma anche in altre zone della provincia. Ulteriori dettagli nel corso della giornata.