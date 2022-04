Brindisi, incursione notturna nel Tensostatico Buscicchio: danni alla struttura

BRINDISI - Incursione notturna all'interno del Tensostatico Buscicchio al quartiere Sant'Elia di Brindisi. La scorsa notte, ignoti hanno squarciato il tendone e provocato danni importanti alla struttura di via Mantegna, la cui gestione è stata affidata alla Ginnastica Brindisi Temese. La scoperta è avvenuta stamattina, all'atto dell'apertura. I responsabili del centro hanno contattato la Polizia che si è recata sul posto per i rilievi del caso. Non è il primo raid ai danni della struttura gestita dalla Ginnastica Brindisi Temese, che da oltre 70 anni svolge un importante ruolo nella formazione di atleti, ma anche sociale. Indagini sono in corso per risalire agli autori del danneggiamento.