Brindisi, ancora roghi d'auto, stanotte nel mirino una Matiz

BRINDISI - Ancora roghi d'auto in città. Stanotte una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta all'incirca alle 4 per incendio auto in viale Gran Bretagna, al rione Bozzano dove una Chevrolet Matiz era completamente avvolta dalle fiamme. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo l'auto e la zona in sicurezza. Sul posto anche i Carabinieri.