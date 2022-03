Crociere: nel 2022 a Brindisi 71 scali, è record

BRINDISI - Domenica 3 aprile sarà inaugurata la stagione crocieristica a Brindisi. Già 71 gli scali programmati nel porto del capoluogo messapico fino al prossimo novembre: nei numeri sarà una stagione da record. Il numero più alto, in passato, è stato quello del 2015 con 60 approdi. Almeno undici in più quelli previsti nel 2022. Il primo scalo sarà quello della nave categoria lusso MS Europa della compagnia Hapag-Lloyd Cruises. In 58 dei 71 scali il porto di Brindisi fungerà da home-port, i passeggeri, cioè, imbarcheranno e sbarcheranno in città. Di questi 58 approdi, 33 saranno di MSC Armonia, 23 di Costa Luminosa e 2 di Club Med.