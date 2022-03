Brindisi, due arresti per l'accoltellamento della vigilia di Natale

Brindisi - Due arresti per il tentato omicidio della vigilia di Natale. La Polizia di Stato, all’alba di questa mattina, ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare. In carcere sono finiti N.D. di 28 anni, e U.M. di 31, indagati in concorso per il tentato omicidio di un giovane 33enne, G.F.

Tutto accade la notte del 24 dicembre scorso, giorno della vigilia di Natale, in un pub della movida brindisina. La vittima - secondo la ricostruzione investigativa - fa un apprezzamento di troppo alla donna dell'amico dei due. Inizia una discussione, che poi degenera con calci e pugni. Ma non basta, perchè spunta un coltello che colpisce la vittima al torace e all'addome. Profonde ferite anche allo zigomo.

G.F. viene immediatamente trasportato in codice rosso in ospedale. I medici lo operano e riescono a salvargli la vita, è quasi un miracolo che quei fendenti non lo abbiano ucciso. Sul posto arriva la polizia e iniziano le indagini, proseguite senza soluzione di continuità. Mesi e mesi di ascolti, riscontri, malgrado la reticenza di alcuni testimoni oculari. Inizialmente si era detto che l'aggressione era avvenuta in strada, ma presto si scopre che tutto è successo all'interno del pub. Per questo il locale viene chiuso, e continua a rimanere sotto sequestro. Il questore valuterà l’emissione di provvedimenti amministrativi a carico del gestore.