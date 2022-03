Mesagne: un premio per i migliori vini

MESAGNE (BRINDISI) - I migliori vini italiani protagonisti della prima edizione pugliese dei «Golden Wine Awards» di «Food and Travel Italia», in programma domani (21 marzo) a partire dalle 18 presso Tenuta Moreno, a Mesagne (Brindisi).

A decretare i vincitori, che saranno annunciati durante la serata di gala di domani sera, sono state le valutazioni di due giurie di esperti del settore e delle redazioni di «Food and Travel Italia» e «Wine and Travel», in aggiunta ai voti dei lettori. Sei le categorie per i riconoscimenti da assegnare: Vini rossi, Vini bianchi, Vini rosati, Vini dolci, Bollicine e la categoria dei «Top dei Top pugliesi», in onore della regione che ospiterà l’evento.

«Food and Travel Italia» è l'edizione italiana del magazine internazionale edito in 18 Paesi sul tema dell’enogastronomia e dei viaggi gourmet. Il precedente galà degli Awards si è tenuto il primo ottobre scorso a Lavello (Potenza).

La manifestazione nella Moreno, diretta da Pierangelo Argentieri, presidente di Federalberghi Brindisi, sarà condotta dall’editore del magazine, l’imprenditrice astigiana di origini salentine Pamela Raeli, dal senatore Dario Stefàno, artefice delle leggi sull’enoturismo e sull’olioturismo, e dal Presidente Mondiale degli Enologi Riccardo Cotarella.

Gli ospiti attesi per la serata sono gli attori Lorenzo Adorni, Marco Aceti e Jacopo Rampini, il giornalista Rai Giuseppe Di Tommaso, la voce di «Decanter» e volto di «È sempre mezzogiorno» Andrea Amadei, il patron di Miss Universo Italy Marco Ciriaci, le modelle Linda Taddei, Tanya Convertini e Antonella Caruso.