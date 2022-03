Tragedia sulla strada Ostuni-Montalbano, auto contro albero: morto 29enne

OSTUNI - Tragedia sulla strada che da Ostuni porta a Montalbano: una Fiat 500 finisce contro un albero di pino e una persona rimane incastrata tra le lamiere. A perdere la vita è un ragazzo Alessandro Vitale, del 1992 di Ceglie Messapica. Sul posto personale dei vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni, i sanitari del 118 e le forze dell'ordine che hanno liberato il corpo del giovane per affidarlo alle cure dei sanitari, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L'incidente è avvenuto intorno alle 19 sulla provinciale.