Latiano, auto prende fuoco mentre è in marcia: intervento dei vigili del fuoco

BRINDISI - L'auto va a fuoco mentre è in marcia, il proprietario se ne accorge e scende subito, per poi allertare i vigili del fuoco. Tragedia sfiorata a Latiano, in via Salento. Il mezzo coinvolto è una Renault Twingo, a doppia alimentazione: benzina e gas.

I vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana sono intervenuti rapidamente e hanno evitato che le fiamme si propagassero ad altri mezzi per strada. La zona è stata messa in sicurezza. Fortunatamente, non si registra alcun ferito.