Mesagne candidata a Capitale italiana della Cultura: fatta l'audizione

MESAGNE - Il Comune di Mesagne ha tenuto da poco l'audizione del Comune di Mesagne sulla sua candidatura a capitale italiana della cultura 2024. In video collegamento dal Castello Normanno-Svevo della città brindisina, con la commissione del Ministero dei Beni culturali, ad illustrare il piano della città, la project manager Simonetta Dellomonaco. Presenti anche il sindaco Antonio Matarrelli ed il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

Con Mesagne sono candidate altre due città del Sud Italia, l’Unione dei Comuni Paestum-Alto Cilento, e Siracusa, insieme a Ascoli Piceno, Chioggia, Grosseto, Pesaro, Sestri Levante con il Tigullio, Viareggio, Vicenza. Candidata era anche Conversano, ma non ce l’ha fatta a entrare in finale. Nel 2022 la Capitale della Cultura Italiana è l’isola di Procida in Campania, nel 2023 lo saranno Bergamo e Brescia, nominate in deroga rispetto alla procedura ordinaria, per promuovere il rilancio socio-economico e culturale dell'area più colpita dall'emergenza sanitaria da Covid-19. Ricordiamo che nel 2015 il titolo di Capitale Italiana della Cultura andò a Lecce. La vincitrice per il 2024 verrà annunciata il 29 marzo.

Da qui il link per poter visionare l'intera audizione del Comune di Mesagne a Capitale italiana della Cultura 2024: https://www.youtube.com/watch?v=_TIjtq5iSlo&t=1s