Malattie rare, Flavia Pennetta testimonial

La campionessa di tennis Flavia Pennetta per la terza volta testimonial d’eccellenza alla “Giornata mondiale delle malattie rare”, svoltasi ieri in chiave locale presso l’Irccs “Medea” di Brindisi.

La “regina” degli Us Open (titolo Slam vinto nel 2015), nonchè prima italiana ad entrare nella top ten del ranking mondiale, ad ulteriore conferma della sua grande sensibilità, è ormai... di casa in quello che è l’unico ospedale di riabilitazione dell’intera Puglia.

L’Ircss “Medea”, nello specifico, è un Presidio della Rete Nazionale (PRN) delle malattie rare per le malformazioni del sistema nervoso e, dal 2018, è stato riconosciuto dalla Regione Puglia quale Centro autorizzato alla somministrazione di terapie geniche nel campo delle malattie neuromuscolari come l’atrofia muscolare spinale e la distrofia muscolare di Duchenne.

Accanto a Flavia Pennetta altri due testimonial di rilievo, intervenuti alla manifestazione in videoconferenza: la medaglia d’oro olimpica nel taekwondo a Tokyo 2020, Vito Dell’Aquila, e la campionessa di “drone racing” Luisa Rizzo.

A far gli onori di casa il direttore scientifico del Polo, dott. Antonio Trabacca: «Mantenere alta l’attenzione per le malattie rare, in un momento storico così delicato e decisivo per la sanità pubblica - ha detto durante l’incontro -, significa restituire dignità al malato e riconoscerne il diritto alla cura».

Ad accogliere i tre assi dello sport, un pubblico di piccoli pazienti e di operatori del “Medea” che hanno poi voluto incorniciare l’evento con una foto di gruppo accanto alla bella e sempre sorridente tennista brindisina.

Un appuntamento, insomma, a cui Flavia Pennetta, e in collegamento Vito Dell’Aquila e Luisa Rizzo, hanno partecipato con grande spirito di solidarietà nell’ottica di tenere alta l’attenzione sull’argomento malattie rare, ma anche per offrire un sostegno morale ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, impegnati quotidianamente in sfide e sacrifici enormi.