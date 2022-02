Energia: D'Attis (Fi), Brindisi e Puglia sono strategiche

BRINDISI - «La Puglia è strategica nella politica energetica del futuro e lo è soprattutto Brindisi: lo confermano le parole del premier Mario Draghi, nell’ambito della relazione alle Camere sulla guerra in Ucraina». Lo afferma in una nota il parlamentare e commissario regionale di Forza Italia, Mauro D’Attis. «La funzione strategica fino a esaurimento delle centrali a carbone, il posizionamento sulla linea delle forniture del gas, le semplificazioni alle autorizzazioni di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili: Brindisi, Taranto e anche il resto della Puglia - prosegue - devono essere pronte, mettendo da parte le posizioni politiche del no a prescindere e sostenere questa politica. Forza Italia, a tutti i livelli istituzionali, dal parlamento al consiglio regionale e agli enti locali, lavorerà affinché questo processo di sviluppo sia sostenuto».