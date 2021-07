Brindisi, l'avv. Annicchiarico confermato presidente della Camera Penale

BRINDISI - Si sono tenute le elezioni della Camera Penale di Brindisi intitolata alla memoria dell'avvocato Melpignano. Durante l'assemblea, subito dopo la relazione del Presidente, sono stati rieletti per acclamazione come componenti del direttivo Pasquale Annicchiarico (Presidente), Giuseppe Guastella (Vice Presidente), Giacomo Serio (Segretario), Laura Beltrami (Tesoriere) e Pasquale Di Natale (Consigliere) e come componenti del Collegio dei Probiviri Augusto Conte, Carlo Tatarano e Giuseppe Brancasi.

Il presidente Annicchiarico, dopo la rielezione, ha diochiarato: Essere rieletti per acclamazione è particolarmente gratificante, perché costituisce ad un tempo il riconoscimento della bontà del lavoro svolto e un segnale di condivisione da parte degli iscritti delle linee programmatiche future. Ancora più motivati, non lesineremo impegno e dedizione nel perseguimento degli interessi della nostra associazione.