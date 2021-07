Flavia Pennetta diventa mamma per la terza volta: l'annuncio su Instagram

BRINDISI - Flavia Pennetta diventa mamma tris: ad annunciarlo è stata la stessa tennista brindisina, con un post sui social in cui, a corredo di una foto in cui i suoi due figli le baciano il pancione, in trepidante attesa per l’arrivo del fratellino o della sorellina, scrive: “Dicono che tre sia il numero perfetto. Ed io credo sia così, perchè con tre parole posso dire tutto ciò che provo per voi: IO VI AMO“. E rivolgendosi idealmente al nascituro conclude: “Siamo felicissimi, e non vediamo l’ora di conoscerti piccolina/o!”

Non sappiamo ancora se il terzogenito di Flavia Pennetta, dal 2016 sposata con Fabio Fognini, sia un maschio o una femmina così come è parimenti impossibile stabilire quando nascerà: speculazioni di stampa vogliono la tennista sia al terzo mese di gravidanza, dunque è facile pensare che il bambino potrebbe venire alla luce entro fine anno, andando a fare compagnia ai due principini di casa, Federico (nato il 19 Maggio del 2017) e Farah (nata il 23 Dicembre 2019).