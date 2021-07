Furti in casa nel Brindisino con le mascherine chirurgiche: tre arresti

Brindisi - A volto scoperto e con mascherina chirurgica avrebbero commesso una serie di furti in abitazioni, almeno otto, in provincia di Brindisi. In tre sono stati raggiunti oggi a Bari da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Brindisi, Maurizio Saso, su richiesta del pm Alfredo Manca.



Secondo quanto ricostruito, i furti sarebbero stati commessi tra il 29 marzo e il 17 aprile scorso, in un brevissimo lasso di tempo e in un periodo in cui erano in vigore restrizioni per il Covid. I tre avrebbero utilizzato sempre una Fiat Bravo la cui targa è risultata in alcuni casi alterata. I fatti si sono verificati a Montalbano di Fasano, Cisternino, Carovigno, San Vito dei Normanni, San Pietro Vernotico e Latiano. I tre erano stati arrestati in flagranza dopo un inseguimento con i carabinieri. Oggi sono stati attribuiti loro anche i furti in abitazione.