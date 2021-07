Salvini a Brindisi: «Priorità meno tasse e più lavoro, non Letta e 5S. Emiliano? Un monarca in Puglia»

BRINDISI - «Le priorità sono meno tasse e più lavoro, a Brindisi e in tutt'Italia. Non ho tempo da perdere con Letta, ha ragione Conte, ha ragione Grillo e cosa succede ai Cinquestelle, chi se ne frega. Le mie priorità sono tasse, salute, lavoro. Sulla giustizia siamo con Draghi e col ministro Cartabia, ma al governo ci stanno anche Pd e Cinquestelle. Se Pd e Cinquestelle bloccheranno le riforme sulla giustizia, la gente che c'è oggi in piazza a Brindisi è garanzia che le riforme si faranno lo stesso». Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Brindisi per la campagna referendaria sulla riforma della giustizia. «Non cade il governo, spero che la smettano presto di litigare, poi non mi appassiona la telenovela estiva se ha ragione Conte o ha ragione Grillo: per me han torto tutti e due». Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se i contrasti tra Grillo e Conte potessero avere ripercussioni sulla tenuta del Governo. E sulla Giustizia ha aggiunto: «La riforma della giustizia si deve fare, anche perché i processi devono andare veloci. Penso che il Parlamento approverà la riforma, ovviamente i referendum su cui chiediamo le firme non sono oggetto della riforma. La separazione delle carriere, il taglio delle correnti del Csm, con tutto l’ottimismo non penso che il Pd o i Cinquestelle li approveranno in Parlamento. Quindi chiederemo ai cittadini di approvarle».

Non sono mancate le stoccate al governatore Emiliano: «In Puglia, dove c'è il monarca Emiliano, vogliamo dare una speranza di futuro e cambiamento ai cittadini che l’aspettano da tanto». «Ci ho tenuto - ha aggiunto - a partire dallo splendido Sud - Puglia, Campania, Basilicata, Molise, Abruzzo - perché è una terra che più di altri ha sofferto negli ultimi anni e più di altri merita. Il taglio delle tasse, le nuove infrastrutture e una riforma della giustizia sacrosanta e attesa da trent'anni, fa bene soprattutto alle imprese alle famiglie, ai cittadini del Sud». «E devo dire - ha concluso - che il calore, non solo meteorologico, ma umano e politico che sto trovando in questi giorni, è incredibile».