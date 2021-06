Brindisi, maxi sequestro di scarpe Eytys e Converse contraffatte in arrivo dalla Grecia

BRINDISI - Migliaia di scarpe contraffatte intercettate dai funzionari ADM di Brindisi, assieme ai militari della Guardia di Finanza sono state sequestrate grazie ad un’accurata analisi dei flussi commerciali.

Nel corso delle operazioni di sbarco di mezzi e passeggeri in arrivo dalla Grecia negli spazi doganali portuali, veniva fermato un autoarticolato contenente un carico di calzature, dichiarate come oggetto di una cessione intracomunitaria tra una società ungherese ed una napoletana amministrata da soggetto cinese, dalla cui ispezione venivano rinvenute 3.835 paia di calzature Eytys e 5.227 paia di calzature Converse contraffatte.

Il carico è stato sottoposto a sequestro penale per introduzione nello Stato e commercio di beni con segni falsi/contraffatti, con deferimento all’Autorità Giudiziaria di Brindisi del rappresentante legale della società destinataria della merce.

È stato il secondo sequestro in pochissimi giorni per contraffazione del marchio Eytys effettuato a Brindisi; il Chief Financial Officer della società svedese ha voluto formalmente ringraziare ADM per il lavoro svolto.