Brindisi, polizia interrompe festa notturna: sanzionati 10 giovani, fra cui 3 minori

BRINDISI - Dieci persone sono state beccate mentre partecipavano a una festa in un appartamento nel centro di Brindisi, in barba alle norme anti Covid. Tra loro anche tre minorenni. Tutti i trasgressori sono stati sanzionati per la violazione delle restrizioni anti contagio preiste dal Dpcm. L’intervento è stato effettuato dalle Volanti, a seguito di una segnalazione. Gli agenti si sono imbattuti in un nutrito gruppo di giovani, dieci dei quali identificati.

Sempre nel corso della notte una Volante ha sorpreso un brindisino di 27 anni, già noto alle forze dell’ordine, che si aggirava per le vie della città, a coprifuoco (previsto per le ore 23) abbondantemente scaduto. Il giovane è stato accompagnato in questura, dove è stato sanzionato per la violazione.