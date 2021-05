Ospedale Monopoli-Fasano, Amati: «Subito le gare per attrezzature e servizi»

Bari - «Subito le gare per attrezzature, arredi e strade del nuovo ospedale Monopoli-Fasano. Per quanto bellissimo, il nuovo ospedale non lo stiamo facendo per mettere alla prova il genio architettonico ma per curare le persone»: così il presidente della commissione Bilancio della Regione Puglia, Fabiano Amati.

«Non darò tregua, per evitare il paradosso della conclusione dei lavori e della mancata attivazione dei servizi - aggiunge Amati -.

Se pur i lavori edili proseguono regolarmente, registro preoccupanti ritardi per le gare di acquisto di attrezzature e arredi, e per la realizzazione delle strade di accesso. Sono mesi che sollecito l’attività amministrativa relativa ai procedimenti di gara. Nei prossimi giorni avvierò un focus specifico di approfondimento e sollecitazione, perché c’è chi si limita alle visite di circostanza o a ripetere le cerimonie dell’alza bandiera e chi deve risolvere i problemi. La vita è così».