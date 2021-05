Ceglie, arrestato dirigente comunale

Ceglie Messapica - Arrestato per abuso di ufficio un dirigente del Comune. Pasquale Suma, 66 anni, di Ceglie, è ai domiciliari su disposizione del gip del Tribunale di Brindisi, Vittorio Testi.

La misura cautelare è scattata al termine di un'indagine diretta dal sostituto procuratore Raffaele Casto e coordinata dal Procuratore aggiunto Antonio Negro. Il professionista è stato raggiunto dai militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Brindisi

Suma, dirigente dell’Area 6/Pianificazione del Territorio del Comune di Ceglie Messapica, è accusato di aver rilasciato un permesso di costruire con cambio di destinazione d’uso di un immobile artigianale a un'azienda locale operante nel settore immobiliare.

Il dirigente - sempre stando alle accuse - avrebbe procurato all'azienda un ingiusto vantaggio patrimoniale, consistente nel minor versamento di oneri urbanistici, per un importo pari a circa € 45.000.

In sintesi, violando specifiche regole di condotta previste dalla

normativa di settore, in qualità di pubblico ufficiale ha autorizzato l’azienda a non versare i contributi previsti per il rilascio del permesso, ammontanti a circa

53.000 euro. Si sarebbe accontentato di un versamento parziale di 8.600 euro cagionando

anche un danno patrimoniale al Comune di Ceglie.