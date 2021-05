Brindisi, bimbo epilettico trasportato d'urgenza a Bari. Il rianimatore «Abbiamo fatto slalom tra le auto per salvarlo»

BRINDISI - Trasporto d’emergenza dal Perrino di Brindisi all’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari per un bimbo di due anni. Intubato a seguito di una gravissima crisi epilettica, è stato scortato dalle Forze dell’Ordine a causa del traffico da Monopoli sino a destinazione. È stata risolutiva la decisione del rianimatore di interpellare le Forze dell’Ordine che inizialmente erano occupate. “Siamo rimasti imbottigliati per una ventina di minuti – ha affermato il rianimatore – . Questo è un lasso di tempo troppo ampio per un bambino di due anni i cui parametri vitali potevano compromettersi anche per una buca stradale”. “È stata dura – ha aggiunto il medico –, in quanto le sue condizioni erano estremamente critiche. La situazione è migliorata grazie all’intervento dei Carabinieri e della Polizia che ha consentito un trasporto più veloce, recuperando il tempo perso”. Una criticità dietro l’altra, lo slalom di una domenica sera quando tantissima gente rientrava dal mare e in questo contesto un bambino rischiava la vita. Ora è ricoverato nel reparto di terapia intensiva e attende le cure mediche dei neonatologi.