Brindisi, al Circolo tennis arriva il Padel

Brindisi - Si chiama Padel ed è un bel mix di sport e divertimento. Si gioca, con una racchetta abbastanza leggera su un campo di dimensioni più piccole rispetto a quelle dei campi del tennis. Di bello, inoltre, c’è che può essere praticato proprio da tutti: giovani e meno giovani, ma anche da chi lamenta qualche acciacco fisico, però sente di volersi e potersi muovere, magari socializzando. Quindi, può anche diventare una valida attività motoria senza movimenti aggressivi per tenersi in forma; e di conseguenza può essere un’attività praticata da tutta la famiglia e, allo stesso tempo, può essere gratificante in termini di risultati sportivi.

Nato oltre mezzo secolo fa in Messico, «sbarcato» in Italia agli inizi degli anni Novanta, ora il Padel è arrivato anche a Brindisi. Tanto, grazie alla già vincitrice degli Us Open ‘15, Flavia Pennetta che ha voluto far costruire nell’area del Ct Brindisi due campi sui quali si potrà praticare il Padel. In Italia la Federazione Italiana Gioco Padel (F.I.G.P.) nacque nel febbraio del ‘91; mentre la presentazione ufficiale avvenne a Bologna, nel maggio del ‘91, quando si svolse un’esibizione delle rappresentative di Spagna, Argentina ed Italia. «Debutto» che riuscì benissimo, al punto che lo sviluppo avvenne velocemente, e l’interesse fu subito elevato, tale da vedere incrementate rapidamente le richieste di informazioni sulla costruzione dei campi e sulla possibilità di poter praticare tale sport.

«Ho voluto fare un regalo a Brindisi, la mia città cui sono profondamente legata – ha detto Flavia Pennetta – e nella quale non esistevano prima d’ora campi da Padel. È lo sport del momento, un gioco di grande appeal che in Puglia sta riscuotendo molto successo, è una autentica rivelazione. Ormai ci siamo, è già possibile prenotare sulla piattaforma Wansport.com per poter giocare. Stiamo ricevendo numerosi messaggi di apprezzamento, si respira tanto entusiasmo ed è bellissimo. Mi auguro che i brindisini si divertano il più possibile».

«Anche a nome del consiglio direttivo, affermo di essere molto contento e orgoglioso di questo progetto - ha commentato il presidente del Ct brindsino, Angelo Argentieri -. È un tassello importante: i campi da Padel arricchiscono ulteriormente il nostro club, quale centro polisportivo a disposizione dei soci e della città».

Si tratta di una disciplina che si impara in tempi piuttosto brevi, ed è appena il caso di ribadire che per giocare in sicurezza sono necessarie le scarpe e la racchetta. Di quest’ultima esistono molti tipi, ma non c’è bisogno di uscire pazzi nel trovare quella giusta. I prezzi variano dai 50 agli 80 euro. Le scarpe invece dovranno avere o una suola adatta ad un pavimento imbottito.