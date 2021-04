Brindisi, in 10 a una festa in casa di una giovane: tutti multati

La polizia di Brindisi nella serata di ieri è intervenuta nel rione Sant'Elia a seguito di una segnalazione di una festa in atto nell’abitazione di una giovane donna. In dieci sono stati identificati e multati (400€ a testa), così come la padrona di casa.

Nel corso della stessa serata a Mesagne i poliziotti sono intervenuti nei pressi di un bar del centro dove un avventore stava consumando una bevanda alcolica sotto un gazebo di pertinenza dello stesso esercizio commerciale. Immediatamente è scattata la contestazione a carico della titolare del bar che dovrà chiudere anche per 5 giorni. Durante il controllo il compagno della signora, G.C. (classe 1966), con precedenti di Polizia, ha inveito contro gli operatori che lo hanno denunciato per Resistenza, Oltraggio e Minaccia a Pubblico Ufficiale.