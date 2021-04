Brindisi, mille modi per nascondere la droga

Brindisi - Fantasia di pusher e consumatori di droga, che si sforzano di trovare per la sostanza stupefacente nascondigli sempre più ingegnosi. Un 24enne di Oria, che è stato sottoposto a controllo da parte dei carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni e segnalato al Prefetto, aveva nascosto 0,65 grammi di marijuana all’interno del casco della moto. I militari dell’Arma sono stati più furbi del motociclista: sono andati a vedere anche all’interno del casco e hanno trovato la maria.

Un 34enne di San Michele Salentino aveva nascosto 1,4 grammi di hashish e 0,45 grammi di marijuana, oltre ad un bilancino di precisione, che è uno strumento che ogni pusher che si rispetti possiede, in un mobile sito all’interno del garage della sua abitazione. Dopo che i carabinieri hanno trovato la droga e il bilancino per il 34enne è scattata una denuncia alla magistratura.

Un 32enne mesagnese, invece, la droga – 7,6 grammi di hashish – e il bilancino di precisione li aveva nascosti dietro il televisore della sua stanza da letto. Tanta fantasia per niente: perquisendo l’abitazione del 32enne i militari dell’Arma hanno trovato il fumo e per il padrone di casa è scattata una denuncia alla Procura della Repubblica.

Un 38enne di Oria la marijuana – appena 0,2 grammi – l’aveva addirittura nascosta all’interno di una macchina tritaerba. I carabinieri l’hanno trovata lo stesso.

La droga nel vano portaoggetti delle auto è un «classico». Un 60enne di Oria è stato trovato, sempre dai carabinieri di San Vito dei Normanni, con 5,5 grammi di marijuana che aveva nascosto nel vano portaoggetti della sua macchina. Al 60enne è stata ritirata la patente di guida ed è stato segnalato al Prefetto. Identico destino è toccato ad un 30enne di Carovigno che in auto, sempre nel vano portaoggetti, aveva nascosto 0,6 grammi di erba.