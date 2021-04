Carovigno, all’alt dei Carabinieri si disfa della droga

BRINDISI - Quando il carabiniere ha alzato la paletta per intimare l’alt al conducente dell’auto, l’automobilista si è fermato. Mentre arrestava la marcia, la persona che sedeva sul sedile anteriore lato passeggero della Fiat Grande Punto si è sbarazzato, gettandoli dal finestrino, di quattro involucri contenenti complessivamente 17 grammi di marijuana. L’operazione non è sfuggita alla pattuglia dei carabinieri della stazione di Carovigno, che hanno immediatamente recuperato gli involucri. Per il 45enne carovignese che si era sbarazzato in tutta fretta dell’”erba” è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Al momento al 45enne carovignese è andata bene: il pm di turno, infatti, dopo che è stato messo al corrente dai carabinieri di quello che era successo, ha disposto che il presunto spacciatore dopo l’arresto fosse rimesso in libertà. La sostanza stupefacente è stata posta sequestro. Una delle ipotesi al vaglio dei militari dell’Arma è che il 45enne, che è una persona già nota alle forze dell’ordine per fatti legati alla droga, quando è stato fermato dalla pattuglia dei CC, che era impegnata in un normale servizio di controllo alla circolazione stradale, stesse andando ad effettuare una consegna di “erba”. I carabinieri hanno fermato il presunto pusher e la persona che era in sua compagnia in auto in via Serranova.

