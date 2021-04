In Salento c'è un ulivo secolare che «scappa»: sembra Barbalbero

Attenzione: Barbalbero avvistato in Salento, gli Ent sono tra noi. No, non si tratta di uno scherzo, ma non è nemmeno uno dei personaggi dell'universo del Signore degli Anelli creato J. R. R. Tolkien. La foto, scattata un paio di giorni fa nelle vicinanze di Ostuni, ritrae un ulivo monumentale che «tenta di scappare» dal terreno, le sue lunghe radici sembrano gambe che si muovono in autonomia. Chissà dove vuole realmente andare questo magnifico albero. L'immagine è diventata virale in poco tempo ed è stata pubblicata sul gruppo Facebook Amanti degli alberi monumentali, da Antonio Vinci.

Immancabili i commenti degli utenti, tutti rapiti ed estasiati dallo straordinaria bellezza dell'opera secolare di Madre Natura che, come in ogni storia che si rispetti, supera la fantasia tolkieniana e la trasforma in realtà tangibile e godibile nella splendida piana degli ulivi monumentali pugliesi.