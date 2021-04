San Vito dei Normanni, picchia la compagna incinta davanti i figlioletti: arrestato

BRINDISI - I Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 21enne di nazionalità ghanese e domiciliato a San Vito dei Normanni, perché responsabile di maltrattamenti in famiglia in presenza di minori nei confronti della sua compagna, una 39enne anch’ella di nazionalità ghanese, attualmente in stato di gravidanza.

In particolare, nel corso della notte del 4 aprile, a seguito di una segnalazione fatta al 112 da un cittadino che aveva sentito urlare una donna, i militari una volta nel centro storico, hanno soccorso la donna, che nel frattempo era risuscita a divincolarsi e fuggire dall’uomo, evitando ulteriori conseguenze. Nella circostanza, la donna riferiva agli operanti di essere stata percossa, minacciata e morsa dall’uomo, il quale anche alla presenza dei militari cercava di aggredirla. La vittima è stata soccorsa e medicata dal 118 e l’uomo dopo essere stato arrestato è stato portato nel carcere di Brindisi.