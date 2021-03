Porto Brindisi, inchiesta bis: 6 indagati. Presidente Autorità: «Pm non condivide sentenza del Consiglio di Stato...»

Una richiesta di proroga delle indagini preliminari della Procura di Brindisi è stata notificata al presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale, Ugo Patroni Griffi, e ad altre cinque persone, tra cui l’ex commissario Mario Valente, che è anche un ufficiale della Capitaneria di porto; tecnici ed esecutori di lavori, indagati per presunte violazioni edilizie nella riqualificazione dell’area portuale di Costa Morena, a Brindisi.

Si tratta di un filone di indagine gemmato da quello che a gennaio scorso ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio per alcuni lavori sulla banchina. Un'inchiesta, quella, per cui la porocura aveva chiesto anche misura interdittiva per l'Autorità respinta dal gip, dal Riesame e confermata in Cassazione.

Sono indagati - adesso - il dirigente dell’Autorità portuale di Brindisi, Francesco Di Leverano, il direttore dei lavori Cristian Casilli, e gli imprenditori Devis Rizzo e Francesco Caroli. Le indagini sono coordinate dal pm Raffaele Casto. Le accuse contestate a vario titolo sono esecuzione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia in assenza di accertamento di conformità, in assenza di autorizzazione, lottizzazione abusiva.

A quanto emerge dagli addebiti, le indagini si sono concentrate sulla realizzazione del terminal passeggeri del porto di Brindisi. Nel corso dell’attività investigativa è stato ascoltato come persona informata dei fatti anche il sindaco Riccardo Rossi. E’ in corso di esecuzione una consulenza tecnica di parte disposta dal pm: si tratterebbe, da quanto si è appreso, di un professionista contro il quale il Presidente dell'Autorità, in quanto avvocato, sta patrocinando una causa intentata da un imprenditore (scomparso) per richiedere un risarcimento danno di svariati milioni di euro per una perizia di alcuni anni fa svolta dallo stesso consulente in un procedimento penale.

Non si è fatta attendere la replica di Patroni Griffi che sulla sua pagina Facebook scrive: «Mi contestano un abuso edilizio per una opera (terminal le vele) non solo i cui lavori erano ripresi prima del mio insediamento, ma sulla cui legittimità si sono stratificate due sentenze del Tribunale di Brindisi (di cui una passata in giudicato), e il parere di numerose commissioni tecniche e finanche provvedimenti del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici».

«A parte che non è stato edificato neanche un metro cubo (causa insolvenza appaltatore) non posso non rilevare - prosegue Patroni Griffi - che tra le motivazioni per la proroga delle indagini sia addotta la non condivisione della recente sentenza del Consiglio di Stato (come noto supremo organo della giustizia amministrativa), dacché, sulla scorta della convinzione espressa dall'avvocato del Comune (parte soccombente) la sentenza (passata in giudicato) sarebbe erronea (Sic!!!) Quando pensi di averle viste davvero tutte .... Ovviamente a vantaggio degli amici giuristi con separato post pubblicherò integralmente la richiesta di proroga ...».