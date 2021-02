Focolaio a Fasano, seconda vittima di Covid 19 in casa di riposo

BRINDISI - Una anziana, ospite della Residenza sanitaria assistenziale «Sancta Maria Regina Pacis» di Fasano (Brindisi), dove è stato riscontrato un focolaio di positivi al Covid, è morta oggi. Era risultata positiva al tampone eseguito l’8 febbraio scorso. Un altro decesso si era verificato nei giorni scorsi, dando il via ad ulteriori accertamenti sanitari. I positivi al tampone erano in tutto 43, di cui 10 operatori. "La paziente - si legge in una nota del direttore della struttura, don Sandro Ramirez - afflitta da alcune patologie, presentava già una situazione clinica complessa a cui si era aggiunta, da pochi giorni, la positività, ma non accompagnata da sintomi legati al Covid19». "Voglio ricordare a tutti - prosegue - che nelle nostre strutture ci sono anziani con plurimorbilità e che comunque i dati di mortalità di quest’anno sono i seguenti: nei primi quarantacinque giorni del 2021 abbiamo registrato due decessi, rispetto ai dieci dello stesso periodo dello scorso anno".