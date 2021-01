Mesagne, sorpreso con droga e coltello a serramanico: in carcere 46enne

MESAGNE - I carabinieri della stazione, a conclusione degli accertamenti, hanno arrestato in flagranza di reato un 46enne, senza fissa dimora, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, l’uomo, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico del genere proibito e di una confezione di cellophane contenente due grammi di marijuana, occultata nella tasca sinistra del giubbotto e all’interno egli slip un involucro di naylon contenente 26 dosi di “cocaina” del peso complessivo. Per questo motivo è stato arrestato e accompagnato presso la Casa circondariale Brindisi