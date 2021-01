Brindisi, auto si ribalta vicino una rotatoria: muore 33enne

BRINDISI - Un uomo di 33 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio sulla strada provinciale che collega Brindisi a San Vito dei Normanni. La vittima era alla guida di una Fiat Punto che, per cause ancora da accertare si è ribaltata all’altezza di una rotatoria. Sul posto personale sanitario del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Brindisi che si occupano dei rilievi.