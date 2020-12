Brindisi, 20enne aggredito con martello e taglierino durante rissa: in ospedale

Un giovane di 20 anni è stato aggredito ieri sera a Brindisi nel rione Paradiso. Secondo quanto riferisce la polizia, il ragazzo è stato preso a martellate e colpito con un taglierino nel corso di una rissa, ed è stato poi portato all'ospedale Perrino. Alcuni testimoni hanno raccontato di un pestaggio. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita anche se ha riportato ferite da taglio e un trauma cranico. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la vicenda e individuare i responsabili.