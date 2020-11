Latiano, in Posta la fila è senza distanziamento: non esistono percorsi differenziati tra entrata e uscita

La foto parla da sé. Siamo a Latiano, provincia di Brindisi. La fila fuori dall'ufficio postale è molto lunga, ma la cosa sconcertante è che nonostante il Dpcm e le varie misure di contenimento per la diffusione della pandemia da Covid-19, non esistono percorsi differenziati che garantiscano il distanziamento tra gli utenti, né distinzione fra entrata e uscita. Proprio in un ufficio postale, sempre molto affollato, è un'immagine che si vede da giorni. Sperando che al più presto si prendano adeguati provvedimenti.