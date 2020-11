Intercettazioni e chat con Palamara: nel mirino anche il capo dei gip di Brindisi

«Anche una toga brindisina nella lista dei 27 magistrati per i quali il pg della Cassazione Giovanni Salvi ha avviato l’azione disciplinare con riferimento alle intercettazioni e alle chat con Luca Palamara». A pubblicare i loro nomi come destinatari di alcune delle 16 azioni disciplinari, promosse dopo le 11 sfociate in giudizi davanti al Csm (come quelli già in corso ai 5 ex togati per la riunione all’hotel Champagne sul Procuratore di Roma) è il sito online dell’«Espresso». «Per due degli ex consiglieri, Massimo Forciniti oggi pm a Crotone e Claudio Galoppi, attualmente consigliere giuridico presso il Senato, la contestazione è la stessa - si legge nell’articolo -: aver sollecitato, con Palamara, un emendamento alla legge di stabilità del 2017, poi effettivamente presentato, per modificare la norma che impediva loro di essere nominati ad un ufficio direttivo prima del decorso di un anno dalla cessazione dalla carica di consigliere Csm. Al terzo, Valerio Fracassi, ora a capo dei gip di Brindisi, viene contestato di aver ottenuto da Palamara “di espungere dall’elenco dei posti di imminente pubblicazione quello di presidente di sezione di Brindisi”, ufficio dal quale lui stesso proveniva» come scrive il settimanale citando l’atto di incolpazione del Pg.