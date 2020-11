Coronavirus, a Brindisi sindaco Rossi chiude mercato settimanale

Il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, ha disposto la chiusura del mercato settimanale di Sant'Elia fino al 3 dicembre per l’emergenza Coronavirus. Il provvedimento si rende necessario - spiega in una nota - per evitare ogni possibile forma di propagazione del contagio.

«I dati ci impongono una riflessione e una decisione drastica - dichiara il sindaco Rossi - che è necessaria, in questo momento. Purtroppo è un sacrificio indispensabile per tutelare la salute pubblica».