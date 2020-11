Brindisi, vigilessa aggredita da venditore ambulante che era stato multato

BRINDISI - Ha rimediato un trauma cranico la vigilessa che, questa mattina, mentre era in servizio, è stata aggredita e malmenata da un venditore abusivo di fiori nei pressi del cimitero.

L'uomo, probabilmente, non gradito che l'esponente della Polizia locale l'avesse multato: ha reagito violentemente aggredendolo e picchiandola.

La vigilessa è stata costretta a ricorrere alle cure dei personale sanitario. «È il tempo del sacrificio e della responsabilità, da parte di tutti, nessuno escluso. La rabbia e l'odio diffuso generano violenza! Esprimo la mia vicinanza - ha commentato il vice sindaco Elena Tiziana Brigante sui social - al corpo della nostra Polizia Locale per il grave episodio di violenza, occorso questa mattina, in danno della cara Rita a cui auguro una pronta guarigione per l'aggressione fisica subita mentre svolgeva il suo lavoro».