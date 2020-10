Fasano, il sindaco istituisce coprifuoco in 17 zone dalle 21 alle 5

Il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, ha firmato una ordinanza con cui dispone «da domani, 21 ottobre, e fino al 13 novembre compreso, il divieto di stazionamento dalle 21 alle 5» in 17 zone tra strade, una villa comunale e un portico. «Chi verrà sorpreso a sostarvi, nel corso di controlli periodici a sorpresa delle Forze dell’ordine - precisa verrà allontanato e multato da 400 a 1000 euro come deciso dal Governo».

«Al punto in cui siamo - sottolinea il primo cittadino - ci vuole senso di responsabilità: gli assembramenti sono il principale veicolo di diffusione del Covid e vanno evitati. Faccio appello al buon senso di tutti, che come primo cittadino ho il dovere di chiedere per il bene nostro e di coloro che amiamo».