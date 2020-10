Brindisi, rapinano gioielleria in centro commerciale: clienti si nascondono nei bagni

Attimi di paura questa mattina intorno alle 10 al centro commerciale Le Colonne, a Brindisi. Si sono uditi rumori di vetri in frantumi, e una voce agli altoparlanti ha invitato i presenti ad andare nei bagni. Nel mirino dei rapinatori la gioielleria Oro Fino: la banda si è introdotta nel locale con il volto coperto, ha rotto le teche e preso alcuni gioielli. Il bottino è in via di quantificazione. Alcuni testimoni hanno riferito che i rapinatori erano armati di mazza. Indagano polizia e carabinieri, sul posto anche la scientifica.