Cerano, sbarco di migranti all'alba, tra loro anche minori

Un gruppo di 14 migranti, ancora non identificati, è stato trovato sulla costa brindisina, a Cerano, alle prime ore di questa mattina. Si tratta di maggiorenni e minorenni, e sono in corso le indagini per stabilire da dove siano sbarcati e la loro provenienza geografica. Sul posto carabinieri, polizia, 118 e volontari della Croce Rossa. Secondo le prime informazioni ci sarebbero anche due neonati.