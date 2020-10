Brindisi, schianto sulla Lecce-Brindisi: muore 22enne di San Pietro Vernotico

Una ragazza di 22 anni è morta in un incidente stradale che si è verificato attorno alle 16 sulla Lecce-Brindisi, in direzione Brindisi. La giovane donna, Giada Malerba, si trovava in sella a una moto. E’ grave il guidatore, un 32enne. Sono entrambi di San Pietro Vernotico (Brindisi).

Per cause ancora da accertare il conducente della Mv Augusta Brutale 910 ha perso il controllo del mezzo. La passeggera è stata sbalzata ed è finita oltre il guard-rail. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Dai primi accertamenti svolti dalla polizia stradale sembrerebbe che non vi siano altri mezzi coinvolti. L’incidente si è verificato poco prima dello svincolo Brindisi Centro.