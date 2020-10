Brindisi, misterioso botto notturno: era un incidente

BRINDISI - Non un attentato ma un incidente. Un boato nel cuore della notte ha squarciato ieri il sonno di tanti residenti della zona compresa tra il quartiere Cappuccini e via Appia. In molti hanno temuto potesse essersi trattato di un attentato dinamitardo tale è stato il botto udito grosso modo attorno alle 2.30 di domenica.

Nessuna esplosione. Il botto era dovuto al rumore provocato da un incidente al rione Cappuccini sulle cui reali cause sono a lavoro i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Brindisi. Un impatto molto violento quello che si è verificato tra un Fiat Multipla condotta da una donna, che ha provocato un tamponamento a catena tra altre due auto. La Multipla - per cause in corso di accertamento - sarebbe finita contro un Mercedes che a sua volta avrebbe tamponato la vettura parcheggiata avanti.

Lo schianto avrebbe generato un botto tale da far pensare in molti ad una esplosione udita nel raggio di diverse centinaia di metri.

I carabinieri - guidati dal tenente Marco Colì - sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. La conducente del mezzo, come prassi, in queste situazioni è stata sottoposta ai test di rito per rilevare eventuali stati di alterazione psico-fisica.