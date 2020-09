Ceglie, con un pugno rompe la mandibola a una 17enne: denunciato giovane

CEGLIE MESSAPICA Alla faccia della galanteria: incurante del fatto che la persona che aveva di fronte fosse una ragazza ed anche più piccola di lui, le ha assestato un pugno in faccia. Per la 17enne le conseguenze sono state disastrose: ha riportato una frattura scomposta della mandibola. Trasportata d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana, dove è stata sottoposta a tutti gli accertamenti diagnostici del caso, quando i medici hanno comunicato ai genitori che era necessario sottoporre la ragazza ad un intervento di chirurgia maxillo facciale, il padre e la madre della 17enne hanno optato per riportare in tutta fretta la figlia in Lombardia, dove è stata operata in un ospedale del posto.

Il fatto è successo un paio di domeniche fa a Ceglie Messapica, nel centro storico della cittadina. Per motivi che non si conoscono una 17enne, che in quei giorni era in vacanza con la famiglia a Ceglie, e un ragazzo appena più che maggiorenne del posto hanno avuto un alterco. Il 18enne, che in tanti in paese etichettano come un bullo incline alla violenza il più delle volte gratuita, ha dato un pugno in faccia alla ragazza. Glielo ha assestato con tanta violenza che le ha provocato, per l’appunto, la frattura della mandibola. All’aggressione avrebbero assistito diversi testimoni, che nell’immediatezza del fatto si sono guardati bene dall’intervenire ma poi – almeno questo – hanno prestato i primi soccorsi alla 17enne.

Prima di partire in tutta fretta per la Lombardia, i genitori della minore hanno formalizzato una querela contro il 18enne. Stando a quel poco che è stato possibile sapere, determinante per giungere alla compiuta identificazione dell’aggressore è stata la sua attività social: le tante foto postate dal 18enne su Facebook hanno consentito agli investigatori di dare un nome e un cognome all’autore dell’aggressione in danno della ragazzina.