Ron Moss innamorato della Puglia: girerà nel Borgo dei Trulli il suo nuovo film

FASANO - Inizieranno il 7 settembre in Puglia le riprese del nuovo film di Ron Moss, la star che per anni ha interpretato Ridge nella soap opera americana Beautiful. Il casting è stato avviato la scorsa settimana e ora parte il conto alla rovescia per il primo ciak di “Viaggio a sorpresa”, il film di Ronn Moss che verrà girato tra Fasano, Alberobello, Cisternino, Locorotondo e Monopoli. L'attore ha deciso di girare una scena importante del film al Borgo dei Trulli.

Le riprese cominceranno la prossima settimana, ma c’è ancora tempo per far parte di questo progetto che promuoverà l’immagine della nostra regione nel mondo. Dopo i casting tenuti a Torino lo scorso luglio, Ronn sarà presente alle selezioni per figuranti e comparse in Puglia, in collaborazione con Scenic Academy di Manduria.

I casting sono aperti a tutti, senza limiti di età. A seguire, per tutti i partecipanti, la possibilità di conoscere personalmente la star americana durante un aperitivo. Il film, coproduzione internazionale targata DevRonn Enterprises e Bros Group Italia di Tiziano Cavaliere, è stato presentato in anteprima alla recente Mostra del Cinema di Venezia.