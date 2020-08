Brindisi, delfino morto recuperato dai pompieri nelle acque dell’Isola di Sant’Andrea

Brindisi - La carcassa di un delfino è stata recuperata dai Vigili del fuoco, ieri, dopo la segnalazione di alcune imbarcazioni. Il mammifero è stato recuperato nei pressi dell’Isola di Sant’Andrea.

Le operazioni si sono svolte in collaborazione con la Capitaneria che ha anche contattato l’impresa per lo smaltimento. Il recupero a Cala Materdomini. A causarne la morte forse una rete rimasta impigliata in bocca.